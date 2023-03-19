Erdoğan muhalefet hakkında konuştu: 'Milletime şikayet ediyorum'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılışı için uçakla Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'na geldi.
Törende açıklamalarda bulunan Erdoğan,
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
- Bandırma tesisimizde yapılacak yaklaşık bin ton üretim iki kata varan değer artışları sağlamaktadır. Bu tesis sayesinde Türkiye sadece bor madeninin katma değerini artırmakla kalmıyor. Bugünkü açılışımızın önemi tesisin yatırım rakamlarının ötesinde ülkemize sağladığı stratejik katkıyla ilgilidir.
- Yatırım bedeli 80 milyon doları bulan bor tesisi ülkemizin ilk, dünyanın sayılı işletmelerinden olacak.
- ABD'den Avrupa'ya kadar işletme maliyetleri sebebiyle üretimi angarya görerek uzak coğrafyalara taşıyan her yerde ciddi bir paradigma değişikliği başladı. Türkiye hem gelişmiş ülke pazarlarına yakınlığı, hem lojistik avantajları, hem yetişmiş insan gücü ve ham madde pontansiyeliyle küresel üretim merkezlerindeki değişimde avantajlı yerde duruyor.
'Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisine çıkarma hedefine sıkı sıkıya bağlıyız'
- Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisine çıkarma hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Ne küresel sağlık ve güvenlik krizleri, ne yaşadığımız doğal afetler ne de önümüze çıkarılan diğer engeller bizi hedefimizden uzaklaştırabilir.
- Kovid-19 sebebiyle iki yıl sıkıntı çektik. Tam bunu aşmışken faiz, kur, enflasyon şer üçgenine sıkıştırılarak taviz vermeye zorlandığımız bir başka mücadelenin içinde bulduk kendimizi. Bunun da üstesinden gelirken, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin altında kaldık. Aşırı yağışların sebep olduğu seller deprem bölgemize felaket üstüne felaket yaşattı.
- Bugüne kadar önüne çıkan hiçbir zorluğa teslim olmamış bir milletiz. Bir yandan depremin enkazını kaldırıyor, diğer yandan kalıcı konutların inşasına başlıyoruz. Yaşanan sarsıntıların yol açtığı huzursuzluk yüzünden başka illere gidenler yavaş yavaş geri dönüyor. Allah'ın izniyle bu felaketin de izlerini sileceğiz.
'Bize durmak, dinlenmek haramdır'
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Deprem bölgelerinde vatandaşlarımdan bir yıl izin istedim. Biz bir yıl içerisinde kalıcı konutları da bitireceğiz. Çadırkentten konteynerkentlere, bunlarla birlikte prefabrik kentler yapıyoruz. Derdimiz vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak. Dolaştığımız deprem kentlerinde vatandaşlarımızın şu ifadeleri bizi ayakta tutuyor: 'Baba bizi bırakma'
- Alt yapısıyla üst yapısıyla yeni, güvenli yerleşim yerleri kurarak Türkiye yüzyılına doğru yürümeyi sürdüreceğiz.
- İşte bunlar onlarla uğraşırken bakın biz ne ile uğraşıyoruz. Bor madeniyle alakalı onun çeşitlendirilmesiyle, aramızdaki fark bu. Bütün bunları başarana kadar bize durmak, dinlenmek haramdır. Türkiye'nin bir kısmında yaşanan sıkıntı için ülkenin tamamıyla güçlü olması şarttır. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırırken diğer şehirlerimizi ihmal etmiyoruz.
'Ben milletime şikayet ediyorum'
- TOGG ön siparişleri alınmaya başladı, rekor bir talebe ulaştı. Ay sonundan itibaren teslimatları gerçekleştireceğiz. Buradan elde ettiğimiz tecrübe ile Kütahya'da 5 bin ton kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi kuracağız. Durmak yok yola devam. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milletimize sunma çabalarımız bunlardan biridir.
- Ana muhalefet ve yanındakiler Akkuyu'yu gezmek istiyor; arkadaşlarımıza 'gezdirin' diyorum. Gidip geziyorlar, beğeniyorlar, sonra da 'yaptırmayacağız' diyorlar. Yeşil enerji noktasında adımlar atıyoruz, bunlar ise 'yaptırmayacağız' diyor. Bu nasıl kafadır? Ben milletime şikayet ediyorum, sevgili halkım işte o ana muhalefet ve yanındakiler bu ülkede yarın inanın onların iktidarında olduğu gibi elektrikler yine kesilir. Benim vatandaşım bunlara 14 Mayıs'ta oy vermeyecek. Yusufeli Barajı bir yeşil enerjidir, hidroelektrik santralidir.
- Başkaları ne yaparsa yapsın biz hakkın rızası için, halkın rızası için hizmet etmeye devam edeceğiz. Milletimize ne söz verdiysek, tek tek hayata geçireceğiz.