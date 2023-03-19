Erdoğan muhalefet hakkında konuştu: 'Milletime şikayet ediyorum'

Deprem bölgelerinde vatandaşlarımdan bir yıl izin istedim. Biz bir yıl içerisinde kalıcı konutları da bitireceğiz. Çadırkentten konteynerkentlere, bunlarla birlikte prefabrik kentler yapıyoruz. Derdimiz vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak. Dolaştığımız deprem kentlerinde vatandaşlarımızın şu ifadeleri bizi ayakta tutuyor: 'Baba bizi bırakma'