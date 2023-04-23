Kılıçdaroğlu: Otoriter rejimlerin sandıkla yenilebileceğini tüm dünya görmüş olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Gündemli Toplantı gerçekleştirildi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı kapsamında TBMM'de konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında 14 Mayıs seçimlerini işaret ederek, "Dünyaya örnek olacak yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Bugün için bir kişiye ait egemenlik son bulacak, egemenlik 100 yıl önce olduğu gibi kayıtsız şartsız milletin olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

Taşıdığım milletvekili ünvanıyla bu kürsüden sizlere, sevgili yurtşlarıma son kez hitap etmenin bahtiyarlığı içinde olduğumu vurgulamak isterim.

Hiç şüphe duymuyorum ki milletimiz yeni üyelerine ülkemizi güçlendirilmiş parlamenter sisteme ulaştıracak iradeyi teslim edecektir.

'Umutsuz olmak için hiçbir neden yoktur'

Gazi Meclisimizin yasama gücü tek adam rejiminin tahakkümüne teslim edilmiştir. Bu çerçevede, yargı bağımsızlığı, fikir ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve diğer tüm özgürlüklerle bilimsel, laik eğitim yerle yeksan edilmiştir.

Kamu istihdamında liyakatın ortadan kaldırılması, kamu yönetiminde kayırmacılık ve yandaşlık hâkim kılınmıştır. Kamu harcamalarında yolsuzluk yegane yöntem olarak benimsenmiş durumdadır.

Gençler, kadınlar, çiftçiler, işçiler, iş insanları, bilim insanları umutsuzluk sarmalı içerisine sürüklenmiştir.

İnatla sürdürülen yanlış dış politikanın sonucu olarak ülkemiz bölgesinde yalnızlaşmış, milyonlarca göçmene, sığınmacıya, mülteciye karşı sınırlarımız korunamamıştır.

Nihayetinde hayat pahalılığı bir kanser gibi tüm yaşamı sarmış, vatandaşlarımızın geçim gücü neredeyse sıfırlanmıştır.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen umutsuz olmak için hiçbir neden yoktur. Çünkü bizler uçurumun kenarındaki yıkık bir ülkeden modern bir Cumhuriyet yaratan Mustafa Kemal'in çocuklarıyız.

'Otoriter rejimlerin sandıkla yenilebileceğini tüm dünya görmüş olacak'