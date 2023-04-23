Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosu Twitter'ın en çok izlenen videosu oldu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört gün önce 'Alevi' başlıklı bir videoyu Twitter'da yayımlamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun yayımlamış olduğu söz konusu video 29,2 milyon video görüntülenme sayısına ulaşarak, Twitter'da en çok izlenen video oldu.

Kılıçdaroğlu'nun videosundan önce Twitter tarihinde en çok görüntülemeye sahip video ise 'Desimpedidos' isimli Twitter hesabı tarafından paylaşılan Lionel Messi videosuydu. Messi'nin yer aldığı söz konusu video ise 25,6 milyon video oynatmasına sahip.