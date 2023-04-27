Kılıçdaroğlu: Onlar beşli çeteler için çalıştılar, Bay Kemal vatandaşı için çalışacak

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gencecik evlatlarımız üniversiteyi bitirmişler ve işsizler. Baba da evlat da işsiz. İmkanlar sınırlı. Bu tabloyu düzeltmemiz lazım. Evlatlarımızın iş güç sahibi olması lazım. KPSS'de yüksek puan alıyorlar, sözlüde eleniyorlar. Sözlüyü kaldıracağım, torpili bitireceğiz, torpili. Garibanın sahibi yok, bütün garibanların sahibi bay Kemal olacak" dedi.

Balıkesir Mitingi’nde konuşan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin karamsar bir ortamda olduğunu, büyük sıkıntılarımızın olduğunu biliyorum. Artık değişimin zamanı geldi. Artık birleşelim, kucaklaşalım. Artık kucaklaşma zamanı. Kavganın zamanı değil, Türkiye’nin içinde bulunduğu karamsar atmosferi aşma zamanı. Bir anne ‘Çocuğumun beslenme çantasına yarım ekmek koyuyorum, araya salça sürüyorum’ diyor, bir çocuğumuz açsa 85 milyon açız demektir" ifadelerini kullandı.

'Bay Kemal vatandaşı için çalışacak'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Söz verdim, yeni bir anlayışı getireceğim. Söz verdim. Hiç kimseyi ötekileştirmeden… Bunu inşa edeceğiz. İnşa etmenin yolu sizden geçiyor. Türkiye’nin adalet içinde inşa edilmesini istiyor musunuz? Söz veriyorum, 6 lider bir aradayız. Hepimiz bu ülkede huzur olmasını istiyoruz.

Balıkesir Kuvayi Milliye’nin, tarımın, turizmin, eğitimin merkezidir. Bu bölgenin şikayetlerini de biliyorum. Bu kadar zengin bir coğrafyada çiftçi zarar eder.

Onlar beşli çeteler için çalıştılar, Bay Kemal, vatandaşı için çalışacak. Bundan emin olun. Bizim için yandaş değil vatandaş önemli. Ayrımcılığını bitireceğiz.

'Söz verdim 100 bin öğretmen atamasını Cumhuriyetin 100. yılında yapacağız'

85 milyon birlikte çalışacağız. Birlikte alın teri dökeceğiz. Bu ülkeye sözüm var. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye’yi inşa edeceğim.

Her evde huzurun bereketin olduğu, caddesinde parklarında sokaklarında özgürce gezebildiği bir yurdumuz olsun. Bizim elin oğlundan ne farkımız var.

Söz verdim 100 bin öğretmen atamasını Cumhuriyetin 100. yılında yapacağız diye. Bütün köy okullarını açacağız. Köyde öğretmen de olacak öğrenci de olacak. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğretmenlerle öğrencileri buluşturacağız. 'Çocuğumu okutayım' diyerek köyü terk etmek zorunda kalmayacaklar.

'Bayramda emeklilere asgari ücret kadar ikramiye vereceğiz'

Hazır mısınız emekliler? 2015’ten bu yana söylüyorum. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emeklilere asgari ücret kadar bir ikramiye verin. Önce itiraz ettiler, parayı nereden bulacaksın dediler. Baktılar ki Bay Kemal haklı ikramiye vermeye başladılar ama düşük. Benim sözüm sözdür. Bayramda emeklilere asgari ücret kadar ikramiye vereceğiz.

Sen beşli çeteye para bulurken, emekliye para bulamıyorsun. Beşli çetelerden alacağım o parayı söke söke alınteri dökene vereceğim. Biz onlar gibi değiliz, mütevazı yaşamayı bilen insanlarız.

'Çalındı, alacağım ve getireceğim'

Garibanın çocuğu askerlik yapıyorsa Bay Kemal’in çocuğu da askerlik yapsın dedik, bizim düşüncemiz odur. 418 milyon dolarlık malı götürdüler, son kuruşuna kadar nerede olduğunu biliyorum, o paranın tamamını bu ülkeye getireceğim. Çalındı, alacağım ve getireceğim.

Gencecik evlatlarımız üniversiteyi bitirmişler ve işsizler. Baba da evlat da işsiz. İmkanlar sınırlı. Bu tabloyu düzeltmemiz lazım. Evlatlarımızın iş güç sahibi olması lazım. KPSS'de yüksek puan alıyorlar, sözlüde eleniyorlar. Sözlüyü kaldıracağım, torpili bitireceğiz, torpili. Garibanın sahibi yok, bütün garibanların sahibi bay Kemal olacak.

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