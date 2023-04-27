İmamoğlu: Oyları böldürmemeye, Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmaya hazır mıyız?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Millet İttifakı’nın Balıkesir Mitingi’nde konuştu. İmamoğlu, “Çok güzel günler bizi bekliyoruz, arifesindeyiz. Millet İttifakı iktidar olacak, 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti’nin iktidarı başlıyor, bir avuç insanı eve yolluyoruz. Biz kurtarıcı değiliz ama birlikte kurtuluş altına imza atacağız, hep beraber. Milletin kurtarıcısı yine milletin kendisi. Göreceksiniz başarılı olacağız. Birliğin beraberliğin dönemi başlayacak. Bir kişinin otoritesi bizi nereye getirdi görüyoruz. Ekonomiyi yere serdiler. Türk Liramızı pul ettiler" dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

"Yeni bir dönemi başlatmak için sizlerle bir aradayız. Kişiye göre makam, kişiye göre hukuk dönemini bitireceğiz. Ayrımcılık yapan, devleti parti devletine dönüştüren, partizanlığı devletin her kurumuna sokan, devlet bürokrasisini siyasetin tahakkümü altında ezen anlayışı yollayacağız.

Valileri devletin valisi yapacağız. Gaziantep’e ikinci bir demokrasi meydanı hediye ettik. Bu millet hak yiyenle, hak yemeyeni iyi ayırt eder.

Kılıçdaroğlu sizin hukukunuzu, adaletini koruyacak. Hiç kimseyi ayırt etmeyecek, milletine layık olacak. Allah’ım beni milletime mahcup etme. 15 Mayıs sabahı sizi güzel bir Türkiye’ye uyandıracağız. Sandıklara sahip çıkacağız. Demokrasi tokatını hep birlikte atacağız. Ayrışmak yok. Birileri yolumu sağa çevirdim, sola çevirdim diyebilir. Yolu açık olsun bay bay. Biz oyumuzu bölmeyeceğiz. Bu seçim parti seçimi değil. Onun için 6 parti bir araya gelip demokrasi mücadelesi veriyor.

Oyları böldürmemeye, bir arada Millet İttifakı'na kullanmaya ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmaya hazır mıyız?"