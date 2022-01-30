Kılıçdaroğlu: O çocuğun hiçbir kabahati yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’daki açılışta bir çocuğu kürsüye çıkarmasına ilişkin, “Tablo beni çok üzdü. Arkadaşlarım paylaşmışlardı, ‘Paylaşımlarınızı süratle silin’… O çocuğun, o güzel evladımızın hiçbir kabahati yok. Kabahat onun tepesinde duran kişide” dedi.

İzmit Belediyesi tarafından yapılan ‘Kocaeli Muhacir Evi’, Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla bugün açıldı.

Kılıçdaroğlu, program sonrası gazetecilerin, Erdoğan’ın Trabzon’daki toplu açılış töreninde bir çocuğu kürsüye çıkarmasına ve çocuğun söylediği siyasi içerikli sözlere ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

'Görüntüyü izlediğimde paniğe kapıldım'

“Görüntüyü izlediğimde emin olun paniğe kapıldım. Böyle bir şey hiç yaşamamıştım. Benim bütün çabam, evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakmak. Kinden uzak, öfkeden uzak, herkesi sevgiyle kucaklayan, doğayla barışık gençlerin bu ülkenin geleceği ve umudu olduğu bir Türkiye’yi ayağa kaldırmak, bunu istiyorum. Tablo beni çok üzdü. Arkadaşlarım paylaşmışlardı, ‘Paylaşımlarınızı süratle silin’… O çocuğun, o güzel evladımızın hiçbir kabahati yok. Kabahat onun tepesinde duran kişide." (ANKA)