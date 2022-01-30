Erdoğan mikrofonu çocuğa uzattı, Kılıçdaroğlu'na hakareti gülümseyerek izledi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da katıldığı açılış töreninde yaptığı konuşmanın ardından mikrofonu 10 yaşlarındaki bir çocuğa verdi.

Oyuncak hediye edilen çocuk "Bay Kemal Cumhurbaşkanı karşısında kim? O adam hain, hain" dedi. "Cumhurbaşkanı amcam, en iyi adam" dediği Erdoğan için "Ona oyunuzu verin" diye konuştu.

Erdoğan ve beraberindekiler çocuğun konuşmasını gülümseyerek izledi. Erdoğan daha sonra çocukla sohbet etti.

Kılıçdaroğlu: Lütfen paylaşmayın, kötü söz söylemeyin

CHP'nin sosyal medya hesabından bu görüntüleri kınayan bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda ''Çocukları kirli siyasetinize alet etmeyin, onları bölmeyin, Türkiye’nin evlatlarını artık rahat bırakın. Kınıyoruz'' denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun!" diye belirtti.