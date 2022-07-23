Kılıçdaroğlu: Mültecileri davul ve zurna ile kendi ülkelerine göndereceğim

Lozan Antlaşması’nın 99. yılında Nilüfer Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Lozan Türkiye Cumhuriyeti devletinin tapu senedidir. Lozanları eleştirenler Türkiye’yi bilmiyor ve Türkiye’yi sevmiyorlar. Bir mücadelenin nasıl verildiğini bilmiyorlar." dedi.

"Elbette ki bizim ülkemize değişik bölgelerden gelen kardeşlerimiz var." diyen Kılıçdaroğlu, "Suriyeli ve Afgan göçmenler var. Size sözüm söz ırkçılık yapmadan, bütün mültecileri davul ve zurna ile kendi ülkelerine göndereceğim. Irkçılık yapmıyorum. Onlar da birer insan. Onlar güvenini sağlayarak, okullarını, istihdamlarını oluşturarak göndereceğiz." şeklinde konuştu.

Lozan’ın bayram olarak kutlanmasını teklif olarak TBMM'ye sunacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz mandayı reddettik. Yok olan bir Osmanlı’nın üzerine çağdaş ve genç cumhuriyeti kurduk. Bunun senedi Lozan'dı. Lozan'ı ne unutacağız ne de unutturacağız” dedi.