Kılıçdaroğlu’ndan adaylık sorusuna net yanıt: 'Görüş birliğine vardık'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde STK Temsilcileri ve Muhtarlar Buluşmasının açılışında konuştu.

Salondan gelen “Cumhurbaşkanlığına çok yakışırsınız. Aday mısınız?” sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığını belirleme yetkisi altılı masada. Bu konuda görüş birliğine vardık. 6 lider, cumhurbaşkanının niteliklerini belirlediler ve kamuoyuyla paylaştılar… Bu niteliklere uygun bir cumhurbaşkanı adayımız çıkacak. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. cumhurbaşkanı olacak” ifadesini kullandı.

'4 aşamalı plan yapıyoruz'

Suriyelilerle ilgili soruyu da cevaplayan Kılıçdaroğlu, “Suriyelilerden rahatsızız. Suriyelileri göndereceğiz. 4 aşamalı bir plan yapıyoruz” dedi.