Kılıçdaroğlu: Muhafazakarlar listelere verilen tepkiler yüzünden oylarını Erdoğan’a verdi

Geride kalan 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin yankıları sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Serbestiyet yazarı Oral Çalışlar’a yaptığı açıklamalarda, seçimlerin ardından kamuoyuna bir özeleştiri vermemelerinin eksiklik olduğunu söyledi.

Bir özeleştirinin Millet İttifakı bileşenleriyle de yapılabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, seçimin ardından durumlarını şu sözlerle özetledi:

“Üzerimizde seçim sonrası ağır bir baskı oluştu. Partiyi dağıtacak kadar sert bir baskı. Bu hâlâ sürüyor.”

Kurultayla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, yönetim açısından bir sıkıntı çıkmayacağını düşünüyor.

Çalışlar’a yaptığı açıklamada diğer partilerle oluşturulan milletvekili aday listelerine yönelik eleştirileri haksız bulduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu oylarını arttırabilmek 'müttefiklere muhtaç' olduklarını söyledi.

"CHP sağa kayıyor" eleştirilerinin haksız olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bazı ulusalcı seçmenler bu propagandanın da etkisiyle aşırı milliyetçi seçenekleri tercih etti. Bu partilerle yapılan ittifakın belgeleri olan ortak Protokol ve Anayasa değişiklik taslağı okunduğunda gelişmiş bir demokrasi programı hazırlandığı görülebilir” dedi.

Sebep olarak listelere tepkiyi gösterdi

Kılıçdaroğlu aday listelerine verilen aşırı tepkiler yüzünden kararsız muhafazakârların oylarını dönüp tekrar Erdoğan’a verdiğini de öne sürdü:

“İktidardan kopuş eğiliminde olan muhafazakâr kitle, sonucu tayin etti. Bu aday listelerine gösterilen aşırı tepkilerden, söz konusu kitle olumsuz yönde etkilendi. Kararsız muhafazakârlar, ‘Ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu’ ile oylarını dönüp tekrar Erdoğan’a verdiler.”