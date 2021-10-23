Kılıçdaroğlu Merkez Bankası ziyaretini anlattı

CHP Parti Meclisi toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, faiz kararı öncesi Merkez Bankası'na yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdi.

'Ülke için bunlar daha iyi günler, vatandaşı kapkara bir kış bekliyor'

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre PM üyelerine Şahap Kavcıoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlatan Kılıçdaroğlu, “Gittik. Merkez Bankası kararlarının iktisadın gereklerine uygun şekilde alınması gerektiğini söyledik. Fakat Merkez Bankası Başkanı uygun olmayan bir karar aldı” diye konuştu. Ekonomideki kötü gidişat ve enerji fiyatlarındaki hızlı artışları değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Ülke için bunlar daha iyi günler. Vatandaşı kapkara bir kış bekliyor” dedi.

‘Yapmaması gerekirdi'

Toplantıda Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Osman Kavala’nın serbest bırakılması’ çağrısı yapan 10 büyükelçiye yönelik “Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” ifadesini yorumladı. Kılıçdaroğlu, “Sorumluluk makamındaki birinin asla yapmaması gereken bir şeydi” değerlendirmesini yaptı.