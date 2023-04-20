Kılıçdaroğlu 'Memur Teoman'ı ziyaret etti, 'belge imha eden memurlara' seslendi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de kendisine verilen rüşvet teklifini reddeden Memur Teoman'ı evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bugün devleti için çalışan, yolsuzluklara boyun eğmeyen, haksızlıklara karşı duran saygıdeğer bir devlet memurunu, Memur Teoman'ı ziyaret ettim" dedi.

'Memur Teoman 15 Mayıs'tan sonra görevini sürdürecek'

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Memur Teoman bir devlet memuru, saygın bir kişi, gümrükte çalışıyor. Kendisine teklif edilen rüşvetleri almayan, almadığı için ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören bir kişi. Bu kişiye sahip çıkmak, devlete sahip çıkmak demektir. Çünkü bunlar partilerin memuru değil, bunlar devletin memuru. Memur Teoman'ı ve ailesini ziyaret etmek benim için çok güzel bir olay. Memur Teoman, 15 Mayıs'tan sonra çok daha güzel yerlerde olacak. Yine devleti için çalışan bir memur olarak görevini sürdürecek."

'Sözde memurlar' dedi, çağrı yaptı

"Şu an devlet içerisinde olup parti memuru gibi davranan, her türlü yolsuzluğa bulaşan, 15 Mayıs'tan sonra acaba belgeler Bay Kemal'in eline geçer mi diye belge imha etmeye kalkan sözde memurlara da seslenmek isterim" diyen Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Hangi belgeyi yok ederseniz yok edin ama Bay Kemal mutlaka yolsuzlukların izini bulacaktır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını onların burnundan fitil fitil getirecektir."

"Bu devlete Memur Teoman gibi aldığı maaşın hakkını veren kişilere ihtiyacımız var" diyen Kılıçdaroğlu, "Parti memuru olup da adı yolsuzluklara bulaşan kişilerle bizim işimiz yok. Bunları devlet kademelerinden tasfiye etmek bizim görevimiz" ifadelerini kullandı.

'Dürüst adama sahip çıkmak görevim'

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bütün Memur Teomanlara, bütün devleti için, vatandaşları için çalışanlara İzmir'den selam olsun. Bakınız Reza Zarrab adamlarına diyor ki: Gümrükten malı geçiremediniz, rüşvet verin diyor." Rüşvet verip de Memur Teoman rüşvet almayınca Reza Sarrab'a şunu söylüyor: 'Teoman'a neler yaptım, ne vaatler... Yok ama yok. Adam almıyor.' Yani bu adam dürüst adam. Dürüst adama, namuslu adama sahip çıkmak da Bay Kemal'in görevi."