Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın adaylığını duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100'üncü yıl Hatıra Ormanı açılışında konuştu.

Mart 2024'teki yerel seçimlere ilişkin mesajlar veren Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara adayının halihazırdaki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu "Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve belediye başkan adayımızdır" dedi.

Sezgin Tanrıkulu açıklaması

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bir canlı yayında TSK'ye ilişkin sözleri ve hakkında açılan soruşturmayla ilgili soruya ise Kılıçdaroğlu "Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir" şeklinde yanıt verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Sezgin Tanrıkulu'nun TSK ile ilgili sözlerinin kabul edilemeyeceğini ve konunun parti organlarında görüşüleceğini söylemişti.