Kılıçdaroğlu Malatya'da 'iş dünyasının sorunları'nı dinledi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından dördüncü kez afet bölgesine gitti.

Kılıçdaroğlu'na CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

Depremin yıkıma neden olduğu kentlerden Malatya'da patronlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "iş dünyasının sorunları"nı dinledi, çözüm önerilerini anlattı.

ANKA'nın aktardığına göre görüşmenin sonunda basın mensuplarına açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

'İşçilerin dönmeleri için bir vergi avantajı sağlanmalı'

"Malatya'ya depremden sonra ikinci gelişim, iş dünyası ile bir toplantı yaptık. Sorunlarını aktardılar. Birinci temel sorunları fabrikalarda çalışan işçilerin ve kalifiye elemanların büyük ölçüden Malatya’dan ayrılmış olmaları. Bunların bir an önce dönmeleri gerekiyor. Kendi düşüncelerimi aktardım, iş insanlarına. Vergi açısından bir pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Malatya dışına çıkan, daha doğrusu deprem bölgesi dışına çıkan işçilerin, kalifiye elemanların dönmeleri için bir vergi avantajının sağlanması lazım. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, KOSGEB’in bir çalışma yapmasında büyük yarar var. Çünkü iş insanlarının fabrikalarını çalıştırmaları, üretim yapmaları, ihracat yapmaları, milli gelirin artışına katkı vermeleri gerekiyor. Böyle bir endişeleri var. Bu endişelerini bir şekliyle aktardılar.

'Kendilerine söz verdim'

Bunu dillendiriyorum. Kendilerine de söz verdim. Cumhurbaşkanlığı Seçiminden sonra Allah nasip eder kazandığımızda görecekler, bu deprem bölgesinde en azından belli bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması, öyle bir avantajın sağlanması gerektiğini ifade ettim. Buradan iktidara çağrı yapmak da benim görevim. Biz bunu yapmayı taahhüt ediyoruz ama lütfeder kendileri daha erken yaparlarsa memnun oluruz.

Et ve Süt Kurumu ile TMO'ya çağrı

İkinci önemli konu, depremde yıkılan evler var. Kırsal kesimde ciddi sorunlar var. Elde kalan bazı ürünler var. Süt üreticileri, sütümüzü satamıyoruz, yeteri kadar alıcı bulamıyoruz diye bir sitemleri oldu. Et ve Süt Kurumu yetkililerine Toprak Mahsulleri Ofisi’ne de buradan bir çağrı yapıyoruz; kayısı var elde, onları satın alsınlar. Et ve Süt Kurumu, süt üreticisinin elindeki sütleri alsın. Dolayısıyla sosyal devlet, sosyal devletliğini şimdi yapmayacaksa ne zaman yapacak. Bunların yapılması, yaraların bu bağlamda bir an önce sarılması lazım.

'Kim çadırı satmak için müşteri bulamıyoruz derse bana haber versin'

Çadır sıkıntıları hala var, dile getirildi. Konteyner sıkıntıları var, dile getirildi. Kendilerine de söyledim, iş dünyasına da ifade ettim, buradan da ifade edeyim, kim konteyner üretiyor ve biz müşteri bulamıyoruz diyorsa, kim çadır üretiyor ve biz çadırı satmak için müşteri bulamıyoruz diyorsa bana haber versin. Biz, büyükşehir belediye başkanlarımıza haber versinler. Derhal konteynerleri, çadırları alacağız ve deprem bölgesine bunları getireceğiz.

'Faizlerin silinmesi gerekiyor'

Yaraların sarılması çok önemli. Esnaf da sıkıntılı bir pozisyonda. Onların da sıkıntılarının çözülmesi lazım. Onların bankalardan, Esnaf Kefalet Kooperatifleri’nden aldıkları krediler var. En azından bu kredilerin ötelenmesi… Biz silinmesinden yanayız, faizlerin silinmesi gerekiyor. Onun da biraz rahatlaması gerekiyor. Dolayısıyla bu sorunları onlar dile getirdiler, biz de kendi düşüncelerimizi iş dünyası ile paylaştık.”