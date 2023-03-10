Deprem beklentisi patronların hesabını bozdu: 'Yabancı alıcılar alternatiflere gidiyor'

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Mart ayı olağan meclis toplantısında gündem depremdi. İstanbul'un deprem riskine de dikkati çeken İTO Başkanı Şekib Avdagiç, megakentte deprem beklentisi nedeniyle bazı sektörlerde daralma yaşandığını aktardı. Deprem ihtimalinin yabancı alıcıları geri çektiğini kaydetti.

İstanbul’u konuşurken kullanılan jargona dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Avdagiç, “Yakın zamanda Berlin’deki turizm fuarındaydım. Oraya gittiğim zaman ilk sorulan, ‘İstanbul nasıl, İstanbul yıkılıyor mu, her yer eski bina, ne olacak’ oldu. Depremden bu yana İstanbul’da AVM satış endekslerinde yüzde 33-35’lik düşüş var. Lüks segment satış kategorisinde düşüş yüzde 80’lere ulaştı. İstanbul otellerinde de yüzde 30’lar mertebesinde rezervasyonlarda ve oda doluluğunda düşüş söz konusu. Dolayısıyla İstanbul’daki deprem riskini yazarken İstanbul’un ekonomik önemini göz ardı etmemeliyiz” dedi.

'İstanbul'dan sanayiyi çıkarmak tehlikeli'

Üretimin şehrin dışına çıkarılmamasını savunan Avdagiç, bu önerinin "yabancı yatırımcıları" ürküttüğünü söyledi ve şöyle devam etti:

“Depremlerden sonra ‘Bu vesileyle İstanbul’dan sanayiyi çıkaralım’ diyenler var. Bu çok tehlikeli bir söylem. Bu söylemi biz sadece burada duymuyoruz. Yurtdışındaki potansiyeli alıcılar da duyuyor. Diyorlar ki, ‘Siz tesisinizi kapatmak zorunda kalacakmışsınız, ben şimdiden kendime alternatif bir tedarikçi bulayım.’ Alıcılar farklı bir durum içine giriyorlar. Dolayısıyla bütün bu resmi kurgularken ülkenin üretmeye, ihracat yapmaya, istihdam oluşturmaya devam etmesi gerekiyor.”

İstanbul, toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sini, kayıtlı işgücünün yüzde 20’sinden, ihracatın ve toplam dış ticaretin yüzde 50’den fazlasını temsil ediyor. Türkiye GSYH’sının yüzde 30,4’ünü oluşturan İstanbul'un bilgi ve iletişim faaliyetleri içindeki payı yüzde 66, finans ve sigorta faaliyetlerindeki payı yüzde 61, hizmetler sektöründeki pay yüzde 42 ve inşaat sektöründeki payı yüzde 33.