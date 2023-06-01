Kılıçdaroğlu liderleri aradı: 'Misafirlerimiz partilerine dönebilir, teşekkür ederiz'

14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Millet İttifakı içinde yer alan DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden aday oldu. İYİP ile CHP, 16 ilde 'fermuar liste' yöntemi uyguladı.

CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10, Demokrat Parti 3 ve İYİP 1 milletvekilliği kazandı.

T24’ten Murat Sabuncu’nun haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’in açılışına az bir süre kala DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti liderlerini arayarak, "Listelerimizden Meclis’e giren misafirlerimiz partilerine dönebilirler, teşekkür ederiz" dedi.

Toplamı 39’u bulan 'misafirler' çıktığında CHP’nin milletvekili sayısı 130’a inecek.