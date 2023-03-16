Kılıçdaroğlu Kuzey Kıbrıs'ta: İsias Hotel'de çocuklarını kaybeden ailelerle görüşecek

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Kuzey Kıbrıs'a gitti. Adıyaman İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Melekler Takımı'nın aileleriyle görüşecek olan Kılıçdaroğlu, taziye için Gazimağusa'da olacak. Kılıçdaroğlu söz konusu ziyaretini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Yavru vatanımızın evlatları, Adıyaman İsias Hotel’de cinayete kurban gittiler. Ailelerle görüşmek üzere, Selvi Hanım ile az önce KKTC’ye geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak."