TKP'nin deprem dayanışması sürüyor: 'Bu yaşananların hesabını soracağız'

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) bölgedeki dayanışma çalışmaları devam ediyor.

Toplanan dayanışma malzemelerini yurttaşlarla buluşturan TKP'liler dün meydana gelen sel felaketi sonrası depremzedelerin maruz kaldığı sıkıntıları da tespit edip paylaştı.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki dayanışmamız sürüyor. Dün Maraş'taki Tetirlik Köyü'ne hijyen ve bebek malzemelerini götürdük; ihtiyaçları not aldık. AFAD çadır kentteyse neredeyse tüm çadırlar ve mucur dökülmediği için yollar çamur içindeydi. Bu yaşananların hesabını soracağız" denildi.