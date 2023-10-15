Kılıçdaroğlu: Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa onu partiden ayıracağım!

14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçimleri'nde gerçekleştirilen milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimini kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlar tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım” dedi.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde çoğunluğu Cumhur İttifakı sağlamış, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'nu yüzde 4 oranında farkla geçerek cumhurbaşkanı olmuştu.

Seçim sonuçlarının ardından Millet İttifakı içinde tartışmalar yaşanırken, CHP içinde de "değişim" çağrıları başlamıştı. CHP içindeki tartışmalar devam ederken gerçekleştirilen il ve ilçe kongrelerinde ise birçok tartışma kavgaya dönüşmüştü.

'Çok açık ve net söylüyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimler Marmara Bölge Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, partisinin kurultayda atacağı adımları anlattı. Kılıçdaroğlu, delege sisteminin kaldırılacağını belirterek "Gelsinler üyeler seçsinler" dedi.

CHP lideri fermuar sisteminde geçileceğini belirterek, "Bana göre cinsiyet kotası yüzde 50 olmalı" ifadelerini kullandı.

Kongre döneminde tartışmaların normal olduğunu söyleyen CHP lideri, “Kongre biter el ele omuz omuza sahaya çıkmak zorundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlar tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Çok açık çok net söylüyorum” diye konuştu.