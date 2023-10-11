CHP'de yeni krizin adı: Cemal Canpolat

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde adaylardan Cemal Canpolat’ın yaptığı konuşmasına ilişkin kriz giderek büyüyor.

Canpolat’ın kongrede, “CHP’lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. CHP örgütü delegelerini size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum” ifadelerini kullanması zaten gergin olan CHP içinde patlamaya neden oldu. Parti dışındaysa bu gündemin üzerinde daha çok durulacak gibi.

Erdoğan grup toplantısında yer verdi

O sözler bugün Meclis'e de taşındı. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyeler için ''Bunların gündeminde sadece belediyelerin asansörlerine kimin bineceği vardır. Bugün de koltuklarını, çıkarlarını ve siyasi ikballerini korumaktan başka bir dertleri yok'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu 'hoşnut değilmiş'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Canpolat'ın konuşmasından hoşnut olmadığı öne sürüldü. Gazeteci İsmail Küçükkaya, "MYK'da bunu tartışmışlar, bazı MYK üyeleri bundan rahatsız olmuş Kılıçdaroğlu da "Ben de hoşnut değilim" demiş" bilgisini aktardı.

Canpolat, İstanbul yarışında genel merkezin adayıydı.

'Hadsiz, gerekeni yapacağız’

İmamoğlu'nun "Çok çirkinleştirdiler, yalanlarında boğulsunlar" diye yanıt verdiği olayda bu sefer CHP'nin grup başkanvekillerinden Başarır da topa girdi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Canpolat ile ilgili, "Gereken yapılacak" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, iktidar kanadından gelen Canpolat misillemisine karşı Meclis'te şu ifadeleri kullandı:

''İstanbul İl Kongresini soracaksınız ama siz sormadan ben cevap vereyim. Adaylardan bir tanesi çıktı. Ben dedi, 'Ekrem İmamoğlu'na bir iş listesi veriyorum, almıyor' dedi. Erdoğan da bunu grup konuşmasında paylaştı, çok teşekkür ediyorum kendisine. CHP'li belediyeler, listeyle iş yapmaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim olursa olsun, İstanbul'un rızkını ve bütçesini 16 milyon İstanbulluya verir. Sen buna alışkın değilsin tabii, sizin döneminizde paralar vakıflara gidiyordu. Bir arkadaşımız da bundan rahatsız olmuş. O hadsize haddini bildireceğiz. Gereken yapılacak. Mersin, Adana, İstanbul, Ankara... Listelerle iş yapılmaz, bizim ahlakımız el vermez.''

AKP’liler kolları sıvadı

Öte yandan Cemal Canpolat'ın Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan sözleri, AKP’li meclis üyeleri tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’ne de taşındı. AKP Meclis Üyesi Ali Rıza Teke, CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddiaları hakkında soru önergesi verdi. Önergede şu ifadeler yer alıyor: