Kılıçdaroğlu kazanırsa ekonomiyi yöneteceği iddia edilmişti: 'Türkiye'nin birkaç aylık rezervi kaldı'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerinde galip gelen taraf olması halinde ekonomi yönetiminin başına geçeceği iddia edilen İYİP Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Türkiye'nin ödemeler dengesi krizine doğru ilerlediğini belirtti.

Bloomberg'e konuşan Bilge Yılmaz, seçimler ve Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin uzun süredir kötü yönetildiğini ifade eden Yılmaz, Millet İttifakı'nın kazanması halinde ilk olarak para politikasına sonrasında da maliye politikasına odaklanacaklarını belirterek, "Türkiye ödemeler dengesi krizine doğru ilerliyor. İlk olarak para politikasını sonrasında da maliye politikasını dengeye oturtacağız" dedi. Yılmaz, bu şekilde Türkiye'nin dış yatırımcıya açık hale geleceğini dile getirdi.

'Merkez Bankası'nın rasyonel politikaları terk etti'

"Merkez Bankası'nın rasyonel politikaları terk ettiğini" söyleyen Bilge Yılmaz, faiz oranlarına işaret ederek Merkez Bankası'nın "tamamen rasyonel, öngörülebilir, güvenilir ve şeffaf para politikası" uygulayacağını kaydetti. Ekonomiyi tecrübeli, üst seviye bir yönetecek bir Merkez Bankası oluşturmayı planladıklarını söyleyen Yılmaz, enflasyonla mücadele konusunda tecrübeli isimlerin görev alacağını bildirdi.

'Adil ve doğru politikaları izleyeceğiz'

Enflasyonu düşürme çalışmalarında TCMB'nin ABD'nin ve Avrupa Merkez Bankası'na benzer şekilde hareket edeceğini ifade eden Bilge Yılmaz, kendisine Türkiye'nin uzun süredir içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamını nasıl düzeltmeyi planladıkları sorulduğunda şunları söyledi:

"2001 yılı öncesine baktığımızda, Türkiye enflasyonla mücadelede başarılıydı. Türkiye büyük bir kriz geçirmişti. Siyasetçiler ekonomiyi doğru bürokratlar ve ekiplerle yönetmişti. ABD'de en üst seviyedeki enstitülerde 30 yılın üzerinde kariyerimin ardından ben de bu yüzden ülkeme geri dönmeyi seçtim. Şu anda doğru bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyorum. İktidara geldiğimizde adil ve doğru politikaları izleyeceğiz."

'Merkez Bankası'nın birkaç aylık rezervi kaldı'

Türkiye'nin tam teşekküllü ödemeler dengesi krizine doğru ilerlediğini savunan Yılmaz, "Türkiye'nin mevcut cari açığı Merkez Bankası'nın çok hızlı bir şekilde rezervlerini sattığı bir ortamda sürdürülebilir değil. Türkiye'nin birkaç aylık rezervi kaldı. Dolayısıyla doğru adımları atmaya başlamak zorundayız. Aksi durum bundan daha kötü olacak ve gelecek birkaç yıl içerisinde kemer sıkma politikalarının uygulanması gerekecek" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun '300 milyar dolarlık yatırım' açıklamasını hatırlattı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışından 300 milyar dolarlık yatırım getirileceği yönündeki açıklamalarına değinen Yılmaz, bu toplama 5 yıl içerisinde ulaşmayı beklediklerini söyledi. Türkiye'nin yabancı yatırımcılar açısından sakıncalı bir ülke olarak görüldüğünü hatırlatan Bilge Yılmaz, borsadaki yabancı yatırımcı sayısının da en düşük seviyeye gerilediğini; lakin seçim sonrasında ülkeye "hızlı şekilde yatırımcı gelmesini beklediklerini" ifade etti.

Seçimlerin ardından Türkiye'nin yatırımlar açısından cazip hale geleceğini ileri süren Bilge Yılmaz, yatırımcı sayısının artarak doğrudan yabancı sermayenin gelecek 10 yılda yeniden yükseleceğini söyledi.