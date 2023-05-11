Kılıçdaroğlu: Kazanacağız, birinci turda alacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halktv'de seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"Kazanacağız, kazanacağız. Birinci turda alacağız. İlk kez belki bizim partimizin tarihinde bütün sandıklara sahip çıkıyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Tam bir buçuk yıl önce başladık. Bir bayram havası içinde sandığa gitsinler, Türkiye'nin değişimini gerçekleştirsinler. Türkiye artık bu kabustan kurtulmalı" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu seçim gecesine ilişkin ise, "Vatandaşlar olarak okulların önünde sayımları gözlemlesinler. Taşkınlık yapmasınlar. Büyük sevinç gösterileri yapmasınlar. Akşam herkes evinde televizyonların başında izliyor. Bizlerde izleyeceğiz. Bazı provokasyonlar olabilir, son derece dikkatli olsunlar. Herkes sukunetle 15 Mayıs sabahını beklesin" dedi.