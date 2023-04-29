Kılıçdaroğlu: Katar'a sattıkları Tank Palet Fabrikası'nı orduya teslim edeceğim 

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Isparta seçim mitinginde konuştu. Tank Palet Fabrikası'ndaki yüzde 49 Katar ortaklığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "fabrikayı alacağım, orduya teslim edeceğim" dedi.

Ankara'da öldürülen eski ülkü ocakları genel başkanı Sinan Ateş'in katilini bulacağının sözünü veren Kılıçdaroğlu, "Ankara'nın göbeğinde bir genç vuruldu. Sözüm söz. Isparta'ya söz, Türkiye'ye söz. Sinan Ateş'in de Gaffar Okan'ın da katillerini kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde: