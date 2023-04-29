Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: '300 milyar dolar buldum' diyor, bulduysan al getir

AKP'liCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki seçim mitinginde konuştu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Terör örgütleriyle parlamento içinde Bay Bay Kemal gibi onların uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık. Soruyorum, Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle parlamento içinde kapalı kapılar ardından acaba Bay Bay Kemal ne görüştü, şunu bir açıklasana" dedi.

'Sen getirdin de biz niye getirdin mi dedik'

"İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu ya! Bu seçim, 14 Mayıs Bay Bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı" diyen Erdoğan, "Biri tefecilerden 300 milyar dolar buldum, getireceğim diyor. Ya Bay Bay Kemal, bıktık senin şu yalanlarından. Ya bulduysan bu parayı al getir, al gel. Sen getirdin de biz niye getirdin mi dedik. Eğer Merkez Bankası'na vereceksen Merkez Bankası'na ver, diğer bankalara vereceksen ver, nereye diyorsan oraya ver. Ama yalan söyleme. Çünkü bunlar esrar, eroin kaçakçısı. Onlardan aldıkları parayı güya buraya getirecekmiş. Yok böyle bir şey, hayatı yalan" diye konuştu.

'Bu milletten LGBT'ci çıkmaz'

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugünkü katılımı görünce size inanıyorum. İzmir kararını vermiş, gereğini yapacak. İzmir daha iyisine layık diyor, doğru. Peki İzmir'in büyükşehir belediyesi sende. Her yağmurda İzmir ne hale geliyor? İzmir'e AK Parti'nin getirdikleri ortadayken böyle bir nankörlük olur mu?

İstanbul'dan İzmir'e 7 buçuk saatte geliyorduk, şimdi 3 saat 15 dakika. Şurada Manisa İzmir arası o geçitler neydi? Açtık mı yolları? Bütün bu yolları açan biziz. Göreve geldik, ilk işimiz havalimanı oldu. Menderes Hava Limanı'nı İzmir'e kim yaptı. Bay Bay Kemal, sen neredeydin? Ne varsa yaptık, hâlâ daha yapıyoruz. Sen İzmir'i çamurdan çöpten kurtaramadın... Biri LGBT'nin başımızın üstünde yeri var diyor. Öteki bunlarla nasıl bir araya gelirim diyor. Bu milletten LGBT'ci çıkmaz. Biz aile kurumumuzu lekeletmeyiz. Velhasıl kelam her biri ayrı telden çalıyor."