Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve İmamoğlu'ndan İstanbul'da cami açılışı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Beylikdüzü Hacı Naif Akkuş Camii’nin ibadete açılışına katıldı.

Kılıçdaroğlu’na Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da eşlik etti.

Karamollaoğlu yaptığı konuşmada "Bizim inancımızın temeli gösteriş değildir. Bina, inşaat değildir… Biz insanları kucaklarız, herkesi kucaklamakla mükellefiz. İnsanları, kendi inancımıza davetle de mükellefiz. Bizim inancımızın temelinde güzel ahlak yatar. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ‘ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim’; yani demek ki güzel bir ahlak vardı önceden de o ben tamamlıyorum şimdi diyor. Güzel ahlakın bir numaralı konusu da adalettir. Adalet olmadan, orada İslam olmaz" dedi.

Kılıçdaroğlu ise yanında duran bağışçıya teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Güzel insanlar gelecek, burada Yüce Yaradan’a dua edeceklerdir. Kalpleri, gönülleri burada, o dua ortamı içerisinde güzel şeyler dileyeceklerdir. Elbette ki insanların güzel bir ortamda Yüce Yaradan’a sığınmaları, dua etmeleri hepimizin ortak arzusudur. Dolayısıyla bu bağışı yapan ve katkıda bulunan, özellikle belediye başkanımıza da yürekten teşekkür ederim” dedi.

ANKA'nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, yurttaşların arzu ettiği ibadethanede ibadetini yapmasını arzuladıklarını da belirtirken şöyle konuştu:

“Herkesin inancına saygı duyarız, hiç kimsenin inancını sorgulama gibi bir hakkımız, hukukumuz, yetkimiz yoktur. Hep beraber Sayın Temel (Karamollaoğlu) Beyin de ifade ettiği gibi, adalet, adalet, adalet. Adalet devletin dini ve adaleti her yerde savunmak ve her yerde gerçekleştirmek için çaba harcamak zorundayız.”