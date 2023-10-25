Kılıçdaroğlu İstanbul’da ‘DEVA’yı buldu

Değişim isteğiyle gündemden düşmeyen Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultaya az bir zaman kala Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çekici bir hamle geldi.

İstanbul’da il başkanlığını değişimcilerin kazanmasının ardından yerel seçim çalışmalarında neler olacağı CHP içinde soru işaretiyken, Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz hafta DEVA’lı İstanbul ilçe başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü DEVA Partili bazı ilçe başkanlarının partiden istifa edeceği ve CHP’ye katılacağı ortaya çıktı. Bazı ilçe başkanlarının CHP’ye katılması karşılığında DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman’a belediye başkanlığı verileceği de iddia edildi.

DEVA, Kılıçdaroğlu'na yakıştıramadı

DEVA’dan ilk tepki parti sözcüsü İdris Şahin’den “Yazık. Yakışmadı Kemal Bey” sözleriyle geldi. Sosyal medya hesabından gösterdiği bu tepkinin ardından T24’e konuşan Şahin, “Ali Bey de inanamadı, üzüldü bu hadiseye. Aradık başkanları, onlar da teyit ettiler. Cumartesi günü sabah kahvaltı yapmışlar. ‘Bize değer verdi yanımıza geldi, bizi dinledi’ dediler. ‘Dolayısıyla istifa edip, cumartesi istifa edip CHP’ye katılım yapmayı düşünüyoruz’ dediler. Bir kenara not ediyoruz” dedi.

CHP'den '39 vekil' hatırlatmalı tepki

CHP’den gelen tepki de pek farklı olmadı. Değişimcilerin arasında olan CHP Milletvekili Murat Emir “39 vekil vakası” hatırlatması yaparak tepki gösterdi. Emir şunları söyledi:

“Sağın ıskartaya çıkmış, siyasi yaşamını tüketmiş aktörlerine partimizin önemli koltukları ikram edilerek sağdan oy alamayacağımızın onlarca örneğini yaşayarak gördük. Yerel seçim öncesinde Deva partili ilçe başkanlarının partimize devşirilmesinin arka planında siyasal/ideolojik bir yakınlaşma olduğunu düşünmek için hiç bir nedenimiz yok. Yeni bir '39 vekil vakası' hazırlığının yapıldığından kaygılıyız. Partimiz bir evvel kendi ilkelerine ve değerlerine dönmek zorundadır. Değişim şarttır.”