Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun tatiline ilişkin ilk kez konuştu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun sel felaketinde tatilde olmasına ilişkin konuştu.

Damga Gazetesi’nden Mehmet Mert’e açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, “Afet önceden haber vermez. Belediye başkanları tatilde olabilirler. Bunlar birer insan. Tatile ihtiyacı veya bulundukları yerin dışına çıkmak gibi görevleri de olabiliyor. Afet olduğunda onların kadroları var. Görevleri afet alanına süratle ulaşmak ve afetin yarattığı zararları gidermek. Belediye başkanlarımız da bu görevlerini yerine getiriyor" dedi.