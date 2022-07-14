İmamoğlu 'tatilde' eleştirilerine yanıt verdi: 'Tek adam anlayışı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı'nda İstanbul'da yaşanan sele ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu düzenlediği basın toplantısında "Yalın gerçeği konuşalım. İstanbul genelinde adına afet denilecek bir olay yaşanmadı. Sadece Esenyurt'ta sınırlı bir sorun yaşandı. Kaldı ki aynı yerde geçmiş yıllarda defalarca sorun yaşandı" dedi.

Sel yaşanırken tatilde olduğu eleştirilerine yanıt veren İmamoğlu "Yağış gece yarısından sonra şiddetini arttırmıştı. Gelişmeleri ekiplerimizden bilgi alarak an ve an takip ettim. Gelişmeleri ekibimizle yönettik" diye konuştu.

"Tüm alanlarda tek adamlık anlayışı"nın yaygınlaştırılmak istendiğini belirten İmamoğlu şunları söyledi:

"Ne yazık ki son yıllarda Türkiye'de pek çok alanda işlerin normalinden saptığını yaşamaktayız. Mevcut iktidarın uygulamaları nedeniyle dejenere bir olgu ortaya çıktı. Tüm alanlarda tek adamlık anlayışı. Bu tek adamlık anlayışı yaygın bir hale getirilmek isteniyor. Ülkenin önemli noktalarında görev yapanlar kendi akıllarıyla değil hep o 'tek adam' dediği ne ise onun için harekete geçiyor. Her şeyi yapan o tek adam olmalı. Tek adam olmazsa hiçbir şey yürümez, yürüyemez algısı yaratılmalı. Bu milim milim işlenen bir algı süreci. Bu dejenere bir yönetim şekli ve iş yapma halidir. Tek adamlığın bu denli yüceltilmesi ve her alana yayılmaya çalışması çok tehlikeli bir durumdur."

İmamoğlu "İBB 3 yıldır tek adam kafasıyla yönetilmiyor. Ülkeyi tek adam kafasıyla yönetenler bu gerçeği anlasın. Ben başkan olarak kaldığım sürece İBB tek adam anlayışı ile yönetilmeyecek. O gece sabaha kadar İBB'nin çalışanları sahadaydı. Sabahın ilk ışıklarına kadar tüm süreci dev kadro ile yönettik. Şov yapmaya değil sorunu çözmeye odaklandık ve sorunu çözdük" dedi.