'AKP ile uzlaşmak için 25 milyar dolar getirecek' denilen Cemaatçi isimden açıklama

Eski Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok, Cemaat firarilerinden olan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan için “Şerif Ali Tekalan’ın ‘25 milyar dolarla Türkiye’ye gelmeye hazırım’ dediği haberlerini duydum” demişti.

Tekalan, bu sözlere Cemaat'in yayınında yanıt vererek, "Üçok'un Halk TV’deki iftira ve yalanlarını dinledim. Güya ben 25 milyar dolara sahipmişim ve bu kadar parayla Türkiye’ye gelip neler neler yapacakmışım. Bunlar kesin değil diye söylüyor ama kesinlikle itibar suikastı yapıyor. Neresini nasıl düzelteceğimi de bilmiyorum. İnsan biraz adaletli, insaflı olur" dedi.

Üçok bu sözler üzerine sosyal medyadan, "Sayın Tekalan, İddiamın arkasındayım. FETÖ olarak AK Parti ile uzlaşmak için 25 değil 125 milyar dolar bile vermeye hazır olduğunuzu herkes biliyor. Hukuk önünde hesap soracağım demişsiniz, hodri meydan. Açın davanızı, ileri sürdüğünüz iki şart dahil her şey ortaya çıksın" dedi.