Yemekte 'yılan kafası' çıkmıştı: Açıklama geldi

Sun Express firmasının önceki gün yaptığı Ankara-Düsseldorf uçuşunda uçuş ekibine verilen yemekten yılan kafası çıkmıştı.

Şirket konuya ilişkin haber ve paylaşımların ardından bir açıklama yaptı, inceleme başlatıldığını duyurdu:

"Havacılık sektöründe 30 yılı aşkın tecrübemiz ile uçaklarımızda misafirlerimize sunduğumuz hizmetlerin en üst kalitede olması ve hem misafirlerimizin hem de çalışanlarımızın rahat ve güvenli bir uçuş deneyimi yaşamaları en büyük önceliğimizdir.

Uçak içi yemek servisine yönelik basında yer alan iddiaların ve paylaşımların kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve konuya ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldığını bilgilerinize sunarız.

Söz konusu araştırma süreci neticelenene kadar, ilgili ürün tedariğinin durdurulması da dahil, önleyici tüm tedbirler ve aksiyonlar ivedilikle alınmıştır."