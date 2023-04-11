Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'la birlikte Çanakkale'de

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Çanakkale'de yurttaşlarla buluştu.

Mansur Yavaş, "Bıktık artık; her seçim kendileri gibi düşünmeyenler terörist… Pahalılık var pazarcılar terörist, soğancılar terörist. Toplumun yarısını teröristlikle itham ettiler" dedi.

Yavaş'ın ardından kürsüye İmamoğlu geldi. "Çanakkale ruhunu hiçbir zaman kaybetmemeliyiz" diyen İmamoğlu, "Çanakkale barışın değerini öğreten bir savaştır. Yağmur yağıyor. Yağmurda da ıslanacağız, pırıl pırıl güneşte de hep beraber güzel günlere adım atacağımız günler yaklaşıyor" diye konuştu.

'Sözlü sınavı kaldıracağız'

Kemal Kılıçdaroğlu ise gençlere seslenerek, "Devlette liyakati sağlayacağız, sözlü sınavı kaldıracağız" dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sana söz Çanakkale bu ülkeye barışı getireceğim. Huzuru getireceğim. Gerçekten de bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.

Emekli aylığı emeklilerin hesaplarına 15 bin lira olarak yatacak. Yapamaz diyorlar. Sen istismar ediyorsun diyorlar değil mi? Bay Kemal söz verdi mi yapar

Gençler, en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Size sözüm söz, sözlü sınavı kaldıracağız. KPSS’den ne aldıysanız ona göre atamanızı yapacağız.

Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Hastanelerini ellerinden aldılar. Bir ordunun hastanesi yoksa ciddi sorun var demektir. Bir hafta. Bir hafta içerisinde GATA'yı açacağız, askeri hastaneleri açacağız. Şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Onlar ayrıştırmaya çalışıyorlar, biz ayrışmayacağız. Bayrağımızın altında bir olacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bakın hâlâ ne yapacaklarını söylemediler. Biz neyi nasıl yapacağımızı biliyoruz.

Amerika'ya, İngiltere'ye gönderdikleri paranın tamamını getireceğim. Beşli Çeteler beni istemezler. Sakın ha Kılıçdaroğlu olmasın derler. Beşli Çeteler değil beş binli çeteler olsa da kul hakkı yiyenden hesabını soracağım.

Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım ve yangın söndürme uçakları alacağım. Bizim lükse ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı mütevazi olur."