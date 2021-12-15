Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sanayi Odası'nı ziyareti esnasında konuştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı olduğunuzu söylemiştiniz, aynı fikirde misiniz?” sorusuna “İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim, arkadaşların şu anda görevleri var ve şu anda çalışıyorlar. Başarılı bir süreci İstanbul ve Ankara'ya yaşatıyorlar” cevabını verdi.

‘Talihsiz bir açıklama, ekonominin gidişi şahsileştirilemez’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer. 1000 çalışanımız var. 1000 kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim” açıklamasına da cevap veren Kılıçdaroğlu, “Bakan Nebati'nin açıklaması talihsiz bir açıklama. Bakanlar ekonominin gidişini şahsileştirmezler” ifadelerini kullandı.

