Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay'a konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Kılıçdaroğlu bir babayiğit. Partisini herkesle diyalog kurabilecek noktaya getirdi" dedi.

Karamollaoğlu, Balbay'ın "Kılıçdaroğlu babayiğitse siz de babayiğitsiniz. Sizin de tabanınıza CHP’yle diyaloğu anlatmanız gerekiyor. Nedir durum?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabanımıza diyoruz ki biz size başka CHP’ye başka konuşmuyoruz. Hepsi dört sözcük: ifade, düşünce, inanç özgürlüğü. Kemal Bey’le, Meral Hanım’la bunda birleşiyoruz."