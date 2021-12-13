Kılıçdaroğlu: Az önce Meral Hanım da söyledi zaten, kendisine teşekkür ediyorum...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni otobüslerinin tanıtıldığı lansmana katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada sözlerine Meral Akşener'e teşekkür ederek başladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

Az önce Sayın Meral hanım güzel günler göreceğimizi söyledi zaten. Kendisine teşekkür ediyorum. Kısaca bir iki şeye değineceğim. 2013'ten beri otobüs alınmıyorsa bir sorun vardır. Almaya çalışan Başkana engel olunuyorsa bir sorun vardır. Gençler geleceklerinden kaygı duyuyorsa bir sorun var demektir.

'Çözmek zorundayız'

Türk Lirası yabancı para karşılığında değer kaybediyorsa bir sorun vardır. Ve bu sorumluluk ülkeyi yönetenlere aittir. Biz bunu çözmek zorundayız.

Büyükşehir Belediye Başkanımız 4 milyar lira borç ödedim hiç borç almadım dedi. Borç almadan da yetimin hakkını koruyabiliyorsunuz. Sayın Akşener güzel açıkladı. Bir sorun var ama biz bu sorunu çözebiliriz.

'Çılgın adamlara değil akıllı adamlara ihtiyacımız var'

Çılgın projelere ihtiyacımız yok dediniz sayın Başkanım. Bu ülkenin çılgın adamlara değil akıllıca düşünen adamlara ihtiyacı var. Böyle bakmamız lazım. Sorunları böyle çözebiliriz.

Dönüp bize ne yaptınız diyorlar. Bunu sormaları normal çünkü onlar başka bir şey yatılar. Onların alışkın olmadığı bir yönetim tarzı. Siz tersini yaptınız. İhaleleri açık yaptınız. Bütün belediye başkanlarımız aynı çerçevede hareket ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum.

Kılıçdaroğlu'ndan önce Akşener konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye çıkan Meral Akşener, "Seçim ne zaman olur bilemiyorum ama Millet İttifakı’nın adayının 13. Cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

“20 yıldır aynı zihniyetin benzer isimlerin yönettiği bir Türkiye’deyiz. O gün doğmuş çocuklar bugün oy kullanabilir haldeler. Ama bir şey oluyor. Niçin belediyeler önemli? Niçin ben bu belediyeler alınabilsin diye Kılıçdaroğlu şahidimdir, çırpındım. Niçin önemli? İşte bugün bu hizmetle ne kadar önemli olduğunu biliyoruz” diyen Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

“Millet İttifakı için ne dediler? Bunlar ikin kazı güdemezler dediler, şunlar böyle şöyle dediler. Bizim yakın zamanda bu ülkeyi bu zihniyetten vatandaşımızın tercihiyle bu zihniyeti bu ülkenin yönetiminden göndermenin yolu neydi somut bir başarı öyküsü oluşturmaktan geçiyordu.

Ve Adana’dan başlayalım İstanbul’a, İstanbul’dan Ankara’ya, Ankara’dan Antalya’dan uzanan bu belediye seçimlerini alma serüveninde bugün geldiğimiz noktada bu bipolar yönetim anlayışının vatandaşın oylarıyla göndereceğine olan inancın sebebi belediye başkanlarımızın somut çalışmalarıdır.

Fitneyi engellemek amaçlı şunu söylemek istiyorum bugün Ankara'mızın yanında hem yolsuzlukların önüne geçildiği hem Ankaralıların yanında olunduğu hem yoksulun yanında bulunulduğu hem de sosyal belediyecilik anlayışının somut bir şekilde hayata geçirildiği Sayın Mansur Yavaş’ın şahsında bugün bu yolculuğun yani bu zihniyetin bu ülkeden tekrar söylüyorum demokrasi ile gönderilme yolculuğunun somut göstergesi sizlersiniz.

Onun için büyükşehir belediye başkanlarımızın yaptığı dürüst, doğru çalışmaların “İki kazı güdemez” iftirasını güdemez” iddiasını ortadan kaldırdığı, bunlar hiçbir hizmet yapmazlar iftirasının çöktüğü, ‘Bunlar gelirse fakire fukaraya yapılan yardımların duracağı’ iddiasını…Yapılan seçimde 13. Cumhurbaşkanını millet ittifakının adayının seçileceğine inanıyorum.”

'Bağıra bağıra ağlamak istiyorum'

Sözlerinin devamında, "Bağıra bağıra ağlamak istiyorum" diyen Akşener, "Dün bir toplantıya katıldım o toplantıda iki yıldır interneti olmadığı için okuma yazma öğrenememiş çocuklarımızın rehabilitasyon merkezlerine gönderildiğini öğrendim biliyor musunuz?" diye sordu. Akşener, belediye başkanlarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.