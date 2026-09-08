Kılıçdaroğlu: İmamoğlu siyasi tutuklu değil

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Euronews Türkçe’ye konuşan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu “siyasi tutuklu” olarak görmediğini söyledi.

İmamoğlu’nun siyasi görüşleri nedeniyle tutuklanmadığını savunan Kılıçdaroğlu, “Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla hakkındaki davaların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ileri süren Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemeyiz. Ki gidip adaylığı için oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır.

Kılıçdaroğlu, İBB’ye yönelik soruşturma ve davalara işaret ederek, “Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. ‘Her kör kuruşun hesabını vereceğim’ diyecek” dedi.

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‘Tutuklanmasını doğru bulmadım’

İmamoğlu’nun tutuklanmasını doğru bulmadığını da söyleyen Kılıçdaroğlu, yargılama sürerken belediye başkanlığı görevine devam etmesi gerektiğini savundu.

Kılıçdaroğlu, “Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim” diye konuştu.

İmamoğlu’nun önündeki hukuki engellerin kalkması ve Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda işbirliğine açık olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Yüzde 51’i nasıl alacaksınız? İşbirliği yaparak. İşbirliği yapmadan nasıl alacaksınız?” dedi.

Mahkeme kararıyla CHP’nin başına getirilmişti

Ankara’daki mahkeme, CHP’nin Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında “mutlak butlan” kararı vermiş, seçilmiş yönetimin yerine Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimi parti yönetimine getirmişti.

Kılıçdaroğlu röportajda söz konusu davanın tarafı olmadığını öne sürerek, “Dava açan değilim. İfade veren değilim. Ben bu davanın hiçbir yerinde yokum” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin ayrılarak Yeni Parti’yi kurmasının CHP’de güç kaybına yol açacağını kabul eden Kılıçdaroğlu, buna rağmen parti tabanının yerinde durduğunu savundu.

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