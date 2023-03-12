Kılıçdaroğlu ile tokalaşan AKP'li vekil kendisini savundu: 'Ayaküstü selamlaştık, konu bundan ibaret'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Gelen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Şanlıurfa'dan Hatay'a giderken GAP Havalimanını kullandı. Kılıçdaroğlu'nu Şanlıurfa'da karşılayanların arasında AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın da bulunması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, havalimanında AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'la tokalaştı.

AKP'li Akay’ın GAP Havalimanı'nda Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetle yer alan fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Akay kendisine yönelik tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Deprem nedeniyle bulunduğum memleketim Şanlıurfa'da, 9 Şubat 2023 tarihinde yapılacak olan ve 11 ili kapsayan OHAL ilanı için TBMM çalışmalarına katılmak üzere 8 Şubat günü 21.30 uçağıyla Ankara'ya dönüşüm esnasında, aynı zamanda CHP Genel Başkanı ve heyeti GAP Havalimanından özel jetle Hatay’a gitmek üzere bulunmaktayken ayaküstü selamlaştık, konu bundan ibarettir.''