Kılıçdaroğlu ile Özgür Demirtaş bir araya geldi: 'Para yönetimini devretme' teklifi iddiası

CHP'nin "İkinci Yüzyıl Vizyonu"nu ve ekonomik programını açıklayacağı etkinliğe konuşmacı olarak çağırdığı iktisatçılar Jeremy Rifkin, Daron Acemoğlu, Refet Gürkaynak ve Hakan Kara tartışma konusu olmuştu. Söz konusu isimler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “danışmanları olacağı” yönünde yorumlanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık Cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek etkinliğe çağırdığı konuşmacılar, vizyonun asıl amacını ve sınırlarını ortaya koyarken, MedyaKoridoru'ndan Canan Kaya CHP kaynaklarından edindiği bilgiyi paylaştı.

Jeremy Rifkin'in "Kılıçdaroğlu’nun daimi danışman kadrosuna dahil olduğunu" belirten Kaya, "Rifkin tıpkı Merkel döneminde olduğu gibi endüstri 4.0 dönüşümü, teknoloji ve sanayi alanında projeler üretecek" diye yazdı.

Sürpriz bir görüşme: 'Kadroya eklenmesi planlanıyor'

Kılıçdaroğlu'nun dün akşam ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Harbiye’deki Hilton Oteli’nde baş başa yemek yediğini, saatler süren görüşmede ekonomi, seçim stratejileri ve adaylık tartışmaları gibi önemli başlıklar ele alındığını ifade eden Canan Kaya şöyle yazdı:

"Edindiğim bilgiye göre; Kılıçdaroğlu, Demirtaş’a ‘para yönetimini devretme’ teklifinde bulunarak, Türkiye’ye yatırım çekme konusunda destek istedi. Görüşmelerin bu kapsamda devam edeceği belirtiliyor.

Gazeteci İsmet Demirdöğen, dün Halk TV canlı yayınında, CHP’nin Demokrat Parti ile seçim ittifakı planladığını gündeme getirdi. Demirdöğen, barış iklimi anlayışını yaymak amacıyla, CHP ve DP’nin logosunu yan yana getirmek gibi bir düşünce üzerinde çalışıldığını ifade etti. Demirdöğen’in CHP kaynaklarından aktardığı bu iddiayı, Demokrat Partili bir yöneticiye sordum. Seçim ittifakı başlığı altında CHP ile görüşmeler yürüttüklerini doğrulayan DP’li isim, kağıt üstünde ayrı bir liste ittifakı oluşturmayı planladıklarını aktardı. Yani DP, her yerde olmasa da bazı illerde CHP listelerinden seçime girebilir. Şimdilik müzakere aşamasında olan bu planlama eğer hayata geçirilirse, Demirdöğen’in de belirttiği gibi seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılması durumunda Cumhur İttifakı’nı zora sokabilir. Bekleyip göreceğiz."