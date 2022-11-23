Kılıçdaroğlu'ndan 3 Aralık çağrısı: 'Vizyon nedir öğreteceğim'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ormancılar Buluşması" sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Çankaya'daki Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programın ardından gazetecilerin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP TBMM Grup Toplantısı'nda kendisine yönelttiği eleştirileri hatırlatması üzerine, şunları söyledi:

"Böyle boş konuşmaya bırakın devam etsin. Kendisine bir çağrım var. 3 Aralık'ta gelsin, benim konuşmamı dinlesin, vizyon nedir kendisine öğreteceğim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Erdoğan'ın da endişesi olmasın. Erdoğan'ın ufku nasıl açılırmış ben vizyon konuşmasında ona göstereceğim."