Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı, saydırdıkça saydırdı: Gafil, namert, kifayetsiz…

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, en ufak açılışlar dahil CHP lideri Kılıçdaroğlu’na konuşmalarında yer vermeyi ihmal etmiyor.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, ‘söyleyeceklerim biraz ağır olacak’ diyerek Kılıçdaroğlu hakkında şunları söyledi:

”Madem sorumluluktan söz ediyoruz kendi devletini, bütçesini uyuşturucu parasıyla yönettiğini söyleyen haysiyet fukarası en son kişidir. Kendi devletini, ülkesini mafyaya teslim etmekle itham ettiğini söyleyen zavallı sorumluluktan söz edemez. Yurtdışında ne kadar Türkiye düşmanı varsa onların ekmeğine yağ süren gafil, sorumluluk ile yan yana gelemez.

‘Kifayetsiz…’

Terör örgütü güdümündeki partiyi ülke yönetimine ortak etmeye çalışan namert, sorumluluktan söz edemez. Yolsuzluktan, hırsızlıktan, ahlaksızlıktan söz edip de kendi belediyelerindeki kepazeliklere gözlerini kapatan kifayetsiz sorumluluk yanına yarışamaz. Dünyada ülkesinde orman ve yeşil varlığını en çok artıran bir yönetime ağaç diyerek saldıranların hangi alçak hesapların peşinde olduğunu Gezi olaylarında görmüştük. CHP’nin başındaki zat da ağaç diye gevelemeye başladığına göre nöbet ona geçti. Bütün dünya Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşından Türk Devletleri Teşkilatına kadar Türkiye’nin elde ettiği başarıları konuşurken, bu zatın dış politika diye eveleyip gevelediği lafı israf olarak görüyoruz.

‘İlk kez bir vizyon açıklamasından memnunuz’

Kendisine Cumhurbaşkanlığı gibi bir alan açamayan bu zata harcadığımız nefesin boşa olduğunu biliyoruz. Haksız, hukuksuz, ahlaksız, pervasız bir şekilde itham ettiği öğretmeninden polisine, sağlıkçısından çiftçisine kadar tüm kamu görevlilerinin sahipsiz olmadığını göstermek için cevap veriyoruz. Hiçbirisi sahipsiz değildir, onların yanında ve arkasında biz varız. Dışarıdan bakıp da Türkiye’de her türlü yalan ve iftiranın dolaşıma sokulabileceği vehmine kapılanlar için ağır müdahale ediyoruz. Umudumuzu tümden kaybetmek istemiyoruz. Bu zatın ilk kez bir vizyon açıklamaya hazırladığını ilan etmesinden memnuniyet duyduk.”