Kılıçdaroğlu ve Jeremy Rifkin bir ay önce tanışmış, henüz yan yana gelmemişler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık’ta ilan edeceği ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ açıklaması öncesi İstanbul’da kamp kurdu. Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığa getirdiği ABD’li Jeremy Rifkin ile nasıl tanıştığı dünden beri merak ediliyordu.

Halktv'den İsmail Saymaz bugünkü köşesinde gelişmeleri şöyle anlattı:

"CHP lideri vizyonunu oluştururken, kurmaylarından ‘Endüstri 4:0’ alanında ülkelerin hangi hamleleri izlediklerini araştırmalarını istedi. Kurmayları, Almanya’da Şansölye Merkel’e en önemli katkıyı Jeremy Rifkin’in yaptığını saptadı."

Saymaz'ın yazısına göre yaklaşık bir ay önce Kılıçdaroğlu ve Rifkin, telekonferans yöntemiyle görüştü. Riskin, görüşmede başdanışmanlık teklifini kabul etti.

Saymaz yazısında şunları dile getirdi:

"Ancak Kılıçdaroğlu ve Rifkin, bugüne kadar yan yana gelme imkanı bulamadı.

3 Aralık’taki vizyon toplantısında Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke salonda konuşma yapacak. Ancak Rifkin ile Prof. Daron Acemoğlu, Prof. Hakan Kara, Prof. Refet Gürkaynak ve Prof. Ufuk Akçiğit telekonferansla salona bağlanacak.

Jeremy Rifkin dışındakilerin ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ grubunun üyesi olmadığı ve yalnızca bu toplantıya katıldıkları belirtiliyor. Ancak gelecekte düşüncelerinden yararlanılacağı ifade ediliyor."