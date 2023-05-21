Kılıçdaroğlu ile Oğan arasında 'gizli görüşme'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın hafta içinde bir araya geldiği ileri sürüldü.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre ikilinin görüşmesi CHP genel merkezinde, Millet İttifakı liderlerinin toplantısından hemen önce gerçekleşti. Basından gizli gerçekleşen bu görüşmede Kılıçdaroğlu ve Oğan süreci değerlendirdi. CHP lideri Oğan ile yaptığı görüşmeye dair liderlere bilgi verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cuma günü ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Özdağ'ın HDP'ye yaklaşım, Anayasa'nın ilk dört maddesi ve sığınmacılara ilişkin Kılıçdaroğlu'na sorular yönelttiği belirtildi. Bu görüşmeden birkaç saat sonra Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.