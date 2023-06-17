Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki diyalog ortaya çıktı: Bu hafta resmen açıklamasını istedi

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşmede genel başkanlık gündeminin geçtiğini ifade etti, diyaloğu aktardı.

Saymaz'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Kılıçdaroğlu, bir buçuk saat süren görüşmede İmamoğlu'na doğrudan şunu sordu:

“Genel başkan olmak istiyor musun?”

İmamoğlu, “Tabi ki olmak isterim” diye yanıt verdi.

Liderlikle sınırlı olmayan, bütünlüklü bir değişim istediğini söyledi. “El verin, birlikte yapalım” dedi. Hatta Kılıçdaroğlu'na, değişimi kendisinin açıklamasını önerdi.

Ardında şöyle devam etti:

“Değişimi yapmazsak yerel seçimleri kaybederiz. Kaybetmek istemiyorsak, değişimi en kısa sürede yapmamız lazım.”

Kılıçdaroğlu, “İstanbul ne olacak?” diye sordu.

CHP lideri, İmamoğlu'na İBB'ye odaklanmasını söyledi. İBB başkanlığına tekrar aday olup kazanmasını ve belediye meclisinde çoğunluğu almasını salıkverdi. “Belediyeyi bir CHP'liye teslim ettikten sonra değişimi konuşuruz” dedi.

İmamoğlu ise değişim olmadan İBB'nin de sıkıntıya gireceğini söyledi. Bir yol haritası sunabileceğini belirten İmamoğlu, “Sizin onayınızla devam edelim” şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nun yol haritasını dün Kılıçdaroğlu'na yolladığı öne sürülüyor. Bu metinde İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan önümüzdeki pazartesi ya da salı günü grup toplantısında, “Kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağım” açıklaması yapmasını istiyor. Bundan sonraki sürecin elbirliğiyle yürütülmesini öneriyor.