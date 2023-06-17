'29 Ekim’de genel af ilan edilecek' iddiası

Eski Bakan Müslüm Doğan, 29 Ekim’de genel af ilan edileceğini öne sürdü.

Haber Merkezi

Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, sosyal medya hesabından tarih vererek genel af ilan edileceğini iddia etti.

Doğan, paylaşımında, “29 Ekim’de 2023’te yürürlüğe girecek bir kanunla genel af ilan edilecek” ifadelerini kullandı.

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