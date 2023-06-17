Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, sosyal medya hesabından tarih vererek genel af ilan edileceğini iddia etti.
Doğan, paylaşımında, “29 Ekim’de 2023’te yürürlüğe girecek bir kanunla genel af ilan edilecek” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
'29 Ekim’de genel af ilan edilecek' iddiası
Eski Bakan Müslüm Doğan, 29 Ekim’de genel af ilan edileceğini öne sürdü.
Haber Merkezi
Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, sosyal medya hesabından tarih vererek genel af ilan edileceğini iddia etti.
Doğan, paylaşımında, “29 Ekim’de 2023’te yürürlüğe girecek bir kanunla genel af ilan edilecek” ifadelerini kullandı.