Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde mültecileri ülkelerine göndereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu.

Konuşmasında sığınmacılara dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Burası yol geçen hanı mı? Afganistan'dan çıkacak 2 bin 500 km'den fazla yolu katedecek sonra sınırlarımızdan girecek. Hepsi cepheden yeni gelmiş gençler gibi. Kadın, çocuk yok. Türkiye için potansiyel tehlike" derken, "İktidara geldiğimizde mültecileri ülkelerine göndereceğiz. Bunların kayıtları var, kayıt dışı olanlar da var" ifadesini kullandı.