TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla "Gerçek bir barış için... Şimdi sosyalizm zamanı" manşetiyle çıktı.
Gazetenin manşeti şöyle:
Patronların Ensesindeyiz
'Gerçek bir barış için... Şimdi sosyalizm zamanı'
'Ertelemeyeceğiz, oyalanmayacağız, azıyla yetinmeyeceğiz. Gerçek bir barışı kutlayabilmek için... Şimdi sosyalizm zamanı!'
Haber Merkezi
TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla "Gerçek bir barış için... Şimdi sosyalizm zamanı" manşetiyle çıktı.
Gazetenin manşeti şöyle: