Kılıçdaroğlu: İki yıl içinde bütün Suriyelileri kendi ülkelerine göndereceğim

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Afgan ve Suriyeli sığınmacılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çeşitli ziyaretler için gittiği Nevşehir'de konuşan Kılıçdaroğlu, " Onlar da insan elbette. Onların da sorunları varsa, onların sorunlarıyla da ilgilenelim. Ama benim bu millete sözüm var; en geç 2 yıl içinde bütün Suriyelileri kendi ülkelerine göndereceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

İran sınırındaki gümrük görevlileriyle görüştüm, konuştum. ‘Buradan Afganlar geliyor mu?’ dedim. ‘Hayır bizden gelmiyor, gelse bile pasaportunu göstermek zorunda’ dedi. Peki, böyle nasıl yürüyor? Yüz binlerce kişi, kabile kabile geliyorlar. 2 bin 900 kilometre yolu aşıyorlar. İran sınırını aşıyorlar ve Türkiye'ye geliyorlar. Hiçbirisinin yanında çocuk da yok. Hepsi genç, askerden sanki yeni gelmiş kişiler. Ellerine silah verseniz, savaşa gidecekler. Bunların Türkiye'de ne işi var? Bunlar hangi sınırdan geliyorsa, kendi ülkelerine, İran’a iade edilmeleri lazım. Onlarda Afganistan’a mı iade eder, başka bir şey mi onu kendileri çözmeleri lazım. Biz kendi karnımızı doyuralım, çoluk çocuğumuza bakalım. Onlar da insan elbette. Onların da sorunları varsa, onların sorunlarıyla da ilgilenelim. Ama benim bu millete sözüm var; en geç 2 yıl içinde bütün Suriyelileri kendi ülkelerine göndereceğim.

'Bize para verirseniz, biz mülteci alırız’ diyorlar. Suriyelilere harcanan paranın 40 milyar dolar olduğu söyleniyor. Kim söylüyor? Devletin başındaki kişi, söylüyor. 40 milyar dolar parayı harcadıysanız, 40 milyar doları bizim çiftçiye verseydiniz ne olurdu? Sadece Türkiye’yi değil, bütün Orta Doğu’yu beslerdi. Avrupa’yı beslerdin. 40 milyar dolar veriyorsun, peki karşılığında ne alıyorsun? Hiçbir şey almıyorsun. 40 milyar dolar kimin parası? Bizim paramız. O zaman Suriye işine neden girdik? Niye kavga ettik? Hani 24 saatte gidecektik, Emevi Camii'nde namaz kılacaktık? Oraya gidemedik ama 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye’ye geldi. Bütün coğrafyada var. Dokularımız bozulacak. Ben insanları seviyorum. Kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun insanlara hizmet etmeyi de seviyorum ama herkes kendi ülkesinde daha güzel. Herkes kendi ülkesinde huzur içinde yaşamak ister. Bizi çok zengin, varlıklı bir ülkeye gönderseler bile biz yine kendi ülkemizde yaşamak isteriz. Bu topraklar bizim topraklarımız. Bu topraklarda birlikte beraber yaşamalıyız ve en önemlisi huzur içinde yaşamalıyız."