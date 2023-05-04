Kılıçdaroğlu: İki grup benimle hep uğraşır

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Niğde'de miting düzenledi. Kılıçdaroğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu konuşmasında gençlere "Benim size bir sözüm var, en rahat eleştireceğiniz Cumhurbaşkanı; bu kardeşiniz olacak" diye seslendi. "İki grup benimle hep uğraşır" diyen Kılıçdaroğlu bunların "beşli çeteler" ve "uyuşturucu baronları" olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu "kim terör örgütlerinin yanında durursa, kim onlarla beraber olursa kim onların ayağına hâkimi, savcıyı gönderirse Allah belasını versin" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Niğde mitinginde yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

- Size söz veriyorum; 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım, hiçbir ayrım yapmadan. Onların yaptığı gibi yapmayacağım. Herkesin benim başımın üstünde yeri var. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Ayrım yaparsanız onlara benzerseniz.

- Türkiye’nin bir sorunlar yumağı içinde olduğunu biliyorum.

- Ama benim bu millete bir söz var; kul hakkı yemeyeceğim ve kul hakkı yedirmeyeceğim.

'Mal varlıklarını dışarıya nasıl götürdüklerini biliyorum'

- Ben bunu söylüyorum ya bekliyorum ki onlar da desinler. ‘Biz de kul hakkı yemeyeceğiz ve yedirmeyeceğiz’ diye. Ama bakıyorum tık yok orada. Konuşmuyorlar. Onların neler yaptığını ben gayet iyi biliyorum.

- 20 yılda 418 milyar doları nasıl hiç ettiklerini biliyorum. Mal varlıklarını dışarıya nasıl götürdüklerini biliyorum. Ama o paraların Türkiye’ye getirilmesini istiyor musunuz? Kaçırılan milyar dolarların Türkiye’ye getirilmesini istiyor musunuz? Vallahi de billahi de son kuruşuna kadar o paraların tamamını getireceğim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar arayacağım.

- Gençler, sandığa gideceksiniz ve oyunuzu kullanacaksınız. Şunu istiyorum, siz de istiyorsunuz, huzur içinde yaşamak istiyorsunuz. Efendim bir tweet attım, annem babam hemen dedi ki, aman oğlum hemen bu tweeti sil, efendim başımız belaya girer. Benim size bir sözüm var, en rahat eleştireceğiniz Cumhurbaşkanı; bu kardeşiniz olacak. Rahat eleştireceksiniz.

- Adalet sadece mahkeme salonlarında olmaz. KPSS’ye girip ilk 10’un içinde 2’nci, 3’üncü olup da mülakatta eleniyorsa gencecik pırıl pırıl evladımız onun hakkı yenmiş oluyor demektir. O nedenle mülakatı kaldıracağım. Ben söylüyorum kaldıracağım, 22 yıldır, o da şimdi söylemeye başladı, ben de kaldıracağım diye. Elinden tutan mı var, kaldırsana kardeşim, kaldır. Kaldırmadılar, az kaldı.

- Niğde’nin patatesini de biliyorum. Buranın patatesini de çalışkan insanlarını da çok iyi biliyorum. Ya Allah aşkına, patates için Mısır’a gidiyorlar. Senin ne işin var Mısır’da? Türkiye’de arazi mi yok, var; arsa mı yok, var; güneş mi yok, var; su mu yok, var; insan mı yok?

- Köylerde çalışan bütün kadınların ve gençlerin; bağda, bahçede, tarlada neredeyse sosyal güvenlik primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Primini biz ödeyeceğiz.

- Bütün köy okullarını yeniden açacağız ve Cumhuriyet’in yüzüncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız.

'Onlar beşli çeteleri besliyorlar'

- Onlar beşli çeteleri besliyorlar. 3, 5 yerden maaş alıyorlar. Şunu yapacağız, bütün çocuklar okula gidecek, beslenme çantası dediğimiz bir şey olmayacak. Çocuk okulda arkadaşlarıyla beraber suyunu, sütünü içecek, yemeğini yiyecek, eğlenecek, karnı tok eve gelecek. Bütün çocuklar aynı yemeği yiyecek. Bütün çocuklar güzel beslenecekler.

- KHK’lıları biliyorum, çözeceğim. Onun sözünü verdim.

- Aile Destekleri Sigortası ile her ailenin en az asgari ücret kadar bir geliri olacak. Bu parayı kadının banka hesabına yatıracağız.

- Açık ve net söyleyeyim, kim terör örgütlerinin yanında durursa, kim onlarla beraber olursa kim onların ayağına hâkimi, savcıyı gönderirse Allah belasını versin. Ya arkadaşlar, terör örgütünün saldırısına uğrayan benim.

- Bu beyler, çocuklarına paralı askerlik yaptırırken, ben fakir fukara çocuğunu nasıl askere gönderiyorsa evladını düzenli askere gönderen birisiyim. Nasıl olur da siz bu kadar iftirayı ya insan biraz Allah’tan korkar ya. Yalan niye söylüyorsunuz ya. Allah’tan korkar insan ya.

- Ya arkadaş, sen tank palet fabrikasını Katar ordusuna nasıl satarsın. Dedim söz verdim, Niğdelilere de söz veriyorum, o fabrikayı Katarlılardan alacağım, şerefli ordumuza vereceğim.

'Bunlarınki mevsimlik milliyetçilik'

- Milliyetçilikmiş. Ya bunlarınki mevsimlik milliyetçilik. Seçimden seçime milliyetçilik. Ondan sonra ne gerekirse malı yurtdışına götür. Türk lirası, bizim şerefimiz, onurumuzdur. Ya yerlerde sürünüyor Türk lirası.

- Mal varlığımı araştıracaklarmış. Araştırmazsınız namertsiniz.

- İki grup benimle hep uğraşır. Bunlardan birisi beşli çeteler. Beşli çetelerin paralarını getireceğim ya memleketi soydular ya soğana çevirdiler ya… Efendim acaba Bay Kemal’i nasıl Cumhurbaşkanı adayı yapmayız. Bununla ilgili uğraştılar, didindiler, dosyalarımız araştırdılar, 27 buçuk yıllık devlet görevimi araştırdılar, Allah’a çok şükür hiçbir şey bulamadılar. Şimdi nasıl ayağını kaydırırız. Ne sizin gücünüz yeter ne de başkalarının gücü yeter. Allah nasip ederse milletin oylarıyla olacağız.

- İkincisi… Uyuşturucu baronları… Uyuşturucu baronları da uğraşıyorlar. Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım kökünü. Gencecik evlatlarımızı hiç kimsenin zehirlemesine izin vermeyeceğim. Kökünü kazıyacağım.

- Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde kendi ülkelerine yollayacağım. Diyemiyorlar değil mi? Bir şey söyleyemiyorlar. Şimdi ben AK Partili kardeşlerime sesleniyorum, Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Suriyeli kardeşlerimizi, Suriye’ye göndereceğiz diyen benim. Evet onları göndereceğiz.

- (Emeklilere) Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı’nda gideceksiniz aylığınızı çekmeye başladığınızda orada 15 bin lira ikramiyeyi göreceksiniz. Yine koro halinde bağırdılar. Vay efendim parayı nereden bulacaksın? Ya sen beşli çeteye dolarları, avroları, milyarları buluyorsun da ben vatandaşa mı bulamayacağım? Oradan alacağım, buraya vereceğim."