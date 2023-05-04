Kılıçdaroğlu BBC'ye konuştu: Erdoğan sessizce geri adım atacak

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, BBC muhabiri Orla Guerin'e konuştu. Gençlerin demokrasi istediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın seçimleri kaybettiği takdirde "sessizce geri adım atacağını" belirterek, kimsenin endişelenmemesi gerektiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Guerin'in kendisine yönelttiği "Erdoğan, 20 yıllık iktidarının ardından önce başbakan, şimdi de tüm yetkilere sahip cumhurbaşkanı olarak yenilirse sessizce gidecek mi?" sorusunu "Erdoğan'ı emekli edip köşesine göndereceğiz. Sessizce geri adım atacak. Kimsenin bu konuda bir endişesi olmasın" diyerek yanıtladı.

Gençlerin demokrasi talebini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sırf tweet attıkları için sabahın erken saatlerinde kapılarına polisin gelmesini istemiyorlar. Gençlere beni özgürce eleştirebileceklerini söylüyorum. Bu hakka sahip olduklarından emin olacağım" dedi.

'Kremlin'le değil Batı ile ilişkilere öncelik'

“Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu barış ve demokrasi sözü verdi” başlıklı haberinde Kılıçdaroğlu'nun İzmir mitingine dair gözlemlerini de aktaran Guerin, mitingden önce Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Türkiye'ye yeniden yön vereceğini ve Kremlin'le değil Batı ile ilişkilere öncelik vereceğini" söylediğini aktardı.

'Soğanın kilosu 100 lira olur'

Soğan fiyatlarına BBC'ye verdiği mülakatta da değinen Kılıçdaroğlu, "Şu an soğanın kilosu 30 lira, Erdoğan kalırsa 100 lira olacak" dedi.