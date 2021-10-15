Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı, avukatı 'Önce Erdoğan'ı dinleyin' dedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “siyasi cinayetler” söylemi üzerine resen başlattığı soruşturma kapsamında Kılıçdaroğlu’nun bilgisine başvurmak istedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, başsavcılığa yazılı olarak beyanda bulunurken, konunun aydınlatılması için öncelikle AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesine başvurulmasını talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Siyasi Cinayetler ve Tehditler” söylemi üzerine resen soruşturma başlatmış ve Kılıçdaroğlu’nun bilgisine başvurmak istemişti. Kılıçdaroğlu’nun yazılı olarak beyanda bulunacağını belirten avukat Celal Çelik, savcılığa bir buçuk sayfalık dilekçe verdi.

Erdoğan’ın ifadesine başvurulmasını talep eden avukat Celal Çelik taleplerinin karşılanması sonrasında Kılıçdaroğlu'nun yazılı olarak başsavcılığa beyanını ileteceğini bildirdi.

ANKA'nın haberine göre Çelik'in Başsavcılığa verdiği dilekçe şöyle:

“Kamuoyunda da tartışma konusu olan ‘Siyasi Cinayet ve Tehditler’ özelindeki soruşturmanın sonuca ulaşabilmesi ve konunun aydınlatılabilmesi için baskı ve tehdit söylemlerinin muhatabı konumundaki Recep Tayyip Erdoğan'ın beyanlarının alınması gerekli bulunmaktadır.

Bu çerçevede Cumhuriyet Başsavcılığınızca, öncelikle Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesine başvurulmasını talep ediyoruz. Zira, Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından;

- 16 Aralık 2018 tarihinde (müvekkil Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak kullanılan); '…bilesin ki bu millet 15 Temmuz’da FETÖ’cülere ve uşaklarına meydanları nasıl dar ettiyse, yine dar ederiz. Bunu böyle bilesin. Sen 15 Temmuz’da tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi’ne gitmiş olabilirsin. Bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın. Onu bil.' şeklindeki ifadeler,

- 26 Mayıs 2021 tarihinde (Meral Akşener’e yönelik olarak kullanılan); '…Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler...' şeklindeki ifadeler,

- 7 Ekim 2021 tarihinde (müvekkil Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik kullanılan); '…ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz." şeklindeki ifadeler,

Kamuoyunda tartışılan ve soruşturma konusu yapılan 'Siyasi Cinayetler ve Tehditler' tartışmasının dayanağını oluşturmaktadır.

Dolayısıyla, Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yukarıya alıntılanan tehdit, yıldırma söylem ve yaklaşımlarının hangi nedenle yapıldığının ve bu söylemlerin ardındaki niyet ve yaklaşımların açığa çıkarılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu nedenle, öncelikle Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın soruşturma konusu yapılan “Siyasi Cinayetler Ve Tehditler” özelinde ifadesinin alınmasını, tartışılan konunun aydınlığa çıkarılmasının böylelikle sağlanmasını talep ediyoruz.

Talebimiz doğrultusunda Recep Tayyip Erdoğan’ın elde edilecek ifade tutanağı ile diğer bilgi ve belgelerin müvekkil Genel Başkana iletilmesi sonrasında tarafımızca beyanda bulunulacaktır.

Yukarıda açıklanan neden ve gerekçelerle;

- Öncelikle AK Parti Genel Başkan’ı Recep Tayyip Erdoğan’ın soruşturma konusu 'Siyasi Cinayetler ve Tehditler' özelinde ifadesine başvurulmasını,

- Elde edilecek Recep Tayyip Erdoğan’a ait ifade tutanağı ile birlikte diğer bilgi ve belgelerin Sayın Genel Başkanımıza iletilmesinin sağlanmasını,

Talep ediyoruz. Taleplerimizin karşılanması sonrasında Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerekli beyan ve değerlendirmeler yazılı olarak Cumhuriyet Başsavcılığına iletilecektir."