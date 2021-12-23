Kılıçdaroğlu: Hiçbir sanayicinin umutsuzluğa kapılmasına yer yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Organize Sanayi Bölgesi başkanları ile görüştü. Kılıçdaroğlu, "Hiçbir sanayicinin, üreticinin umutsuzluğa kapılmasına yer yok" dedi.

Kılıçdaroğlu, görüşmeye ilişkin, "Adana, tarımın ve sanayinin önemli merkezlerinden birisi. Adana Sanayi Odası’nda hem ticaretten hem borsadan hem sanayiden yönetici olan arkadaşlarla, başkanlarla güzel bir toplantı yaptık" açıklamasında bulundu.

Siyasetin ekonomide yarattığı sorunlar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Şunu kendilerine açık ve net ifade ettim. Gidişin iyi olmadığını herkes biliyor. Ciddi sorunlar var, bu da herkes tarafından gayet net biliyor. Ama hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok" dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kendilerine bizim öngördüğümüz stratejileri de bütün ayrıntıları ile anlattım. Demokrasi, üretim, sosyal devlet vurgusunu yaptım. Sürdürebilirliği, katma değeri yüksek ürün üretmesi gereken Türkiye’nin önemini vurguladım. Türkiye’nin itibarlı, saygın bir devlet olarak dünya sahnesinde yer alması için yüksek yetenek inşasına değer vermesi gerektiğini ifade ettim. Enerji maliyetlerinin yüksekliğini ifade ettim. Bunları nasıl çözeceğimizi de gayet kısa örnekler vererek anlattım. Buradan yine ifade edeyim, hiçbir sanayicinin, üreticinin umutsuzluğa kapılmasına yer yok. Zaten önümüzdeki süreç içinde bir şekliyle seçim olacak ve Türkiye siyasette başlayarak yeni bir hamleyi hayata geçirecek"